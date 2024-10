Dos germans moren després d'incendiar-se la fregidora en un apartament

Una fregidora d'oli - Canva Pro

Sòrdida tragèdia provocada per un electrodomèstic. Dos germans van morir dissabte a la nit en un incendi accidental en un apartament de Saint-Dié-des-Vosges (França), segons van saber diumenge els bombers i la fiscalia.

L'incendi, que segons els bombers es va produir cap a les 19.30 hores al tercer pis d'un edifici de quatre plantes, va deixar dues víctimes, de 59 i 49 anys. L?incendi es va produir en una fregidora col·locada sobre una placa de la cuina de l?apartament, un habitatge social que no era objecte de preocupacions, va explicar a l?AFP el fiscal d?Epinal, Frédéric Nahon.

19 persones evacuades

Un dels dos homes va morir per asfíxia abans que arribés l?ajuda, l?altre va morir després de ser atès pels bombers, va dir. Les causes de la seva mort, asfíxia o infart, encara estan per determinar.

Dues persones més, una dona de 41 anys i un nen de 14, van ser traslladades a l'hospital després d'inhalar fum, van dir els bombers. Un bomber també va resultar lleument ferit. El desastre va provocar l?evacuació de 19 persones.