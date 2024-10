Condemnen un home a presó per robar menjar del contenidor d'escombraries d'un supermercat

Fotomuntatge de Canva Pro

Una sentència recent a Àustria ha generat un intens debat sobre la recuperació d'aliments rebutjats. Un home, identificat com a Christian A., ha estat condemnat a quatre setmanes de presó condicional per treure menjar d'un contenidor d'un supermercat a Viena. Aquesta decisió va ser reportada pel diari Der Standard.

Christian, un activista ambiental aturat, va ser arrestat el 26 de maig després de ser sorprès amb una amiga extraient fruita, pa, ous, salsitxes i altres productes que encara eren aptes per al consum. Tots dos van accedir a l'àrea de residus del supermercat durant la nit per recuperar aquests aliments.

Tot i que el supermercat no va presentar una denúncia i la porta de l'àrea d'escombraries estava oberta, la intervenció policial va ser provocada per un veí que va alertar les autoritats. La Fiscalia inicialment va presentar càrrecs de robatori amb aplanament, però el tribunal va desestimar aquesta acusació, considerant que no es va utilitzar la força ni es va causar cap mal.

Tot i això, el tribunal va declarar Christian culpable d'intent de robatori, un delicte que a Àustria pot comportar penes de fins a tres anys de presó. Durant el judici, Christian va defensar la seva acció com un "rescat d'aliments" destinat a evitar el malbaratament, ja que utilitzava els productes per al seu propi consum i per ajudar persones necessitades.

La jutgessa, però, va argumentar que l'acusat no va assumir la seva responsabilitat i va destacar la premeditació de la seva acció, ja que va arribar amb bicicleta amb caixes per facilitar el transport dels aliments recuperats, valorats en 50 euros.

La sentència ha estat criticada per grups ecologistes i organitzacions que promouen la recuperació d'aliments a Àustria, que consideren que l'acció de Christian hauria de ser fomentada i no criminalitzada. Aquestes organitzacions advoquen per una consciència més gran sobre el malbaratament d'aliments i la importància de rescatar productes que encara són comestibles.

Christian ha anunciat la intenció d'apel·lar la sentència i ha rebutjat qualsevol acord que impliqui admetre la seva culpabilitat. "Per mi, és una qüestió de principis. No crec haver fet res que mereixi un càstig", va afirmar en una entrevista amb Der Standard. Tot i això, l'activista no ingressarà a la presó llevat que cometi un altre delicte en un termini de tres anys.