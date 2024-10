Caos a un avió: emeten una pel·lícula porno durant 40 minuts davant dels nens

Aerolínia Qantas - Wikipedia

Una aerolínia australiana es va trobar en problemes després que un problema tècnic va provocar que una pel·lícula amb classificació X es reproduís a totes les pantalles durant 40 minuts.

El vol de Qantas entre l'aeroport de Sydney i l'aeroport de Haneda a Tòquio, Japó, es va veure afectat per un problema tècnic que va significar que els passatgers no van poder seleccionar la seva pel·lícula per veure durant el vol.

Després d'intentar solucionar el problema, endarrerint la sortida de l'avió durant més d'una hora, finalment es va decidir mostrar la mateixa pel·lícula a tothom.

La tripulació es va quedar amb una selecció limitada de pel·lícules que podien transmetre a totes les pantalles de l'avió, i el personal va preguntar a diversos passatgers quina pel·lícula els agradaria veure.

Al final es va seleccionar la pel·lícula Daddio del 2023, protagonitzada per Dakota Johnson i Sean Penn, però els pares no estaven contents amb l'elecció.

La pel·lícula, classificada per a més grans de 18 anys al Regne Unit i més grans de 15 anys a Austràlia, explica la història d'una dona i un taxista que parlen sobre sexe i relacions.

Inclou llenguatge gràfic, nuesa i escenes de sexe, i un pare diu que va haver de bloquejar la vista de la pantalla del seu fill a causa de "40 minuts de penis i pits".

Per empitjorar les coses, els passatgers no podien apagar, pausar o atenuar les pantalles, cosa que feia que la pel·lícula gràfica fos inevitable per als pares amb nens petits.

Un dels que estaven a bord va escriure a Reddit: "La pel·lícula que van projectar era extremadament inapropiada. Presentava nuesa gràfica i molt sexting, del tipus en què literalment es poden llegir els textos a la pantalla sense necessitat d'auriculars".

"Va passar gairebé una hora fins que van canviar a una pel·lícula més apta per a nens, però va ser molt incòmode per a tots, especialment amb famílies i nens a bord", sentencien.

Al final, la tripulació de cabina va detenir Daddio i ho va reemplaçar amb la pel·lícula de Disney amb classificació per a tots els públics, Inside Out 2.