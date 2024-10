Una dona colpeja fins a la mort el seu marit amb un bat de beisbol per estar embarassada d'un altre

Fotomuntatge de Canva Pro

Una nit de març del 2008, Donald Clark, un home de família de Geòrgia, Estats Units, es va despertar amb un llençol sobre la cara. La va baixar i va veure la seva exdona parada davant seu amb un bat de beisbol d'alumini. Va ser una inquietant bestreta de com moriria Donald, tot just uns mesos després.

Donald s'havia casat amb la seva segona dona, Jennifer, el 1997. Les coses van anar bé al principi, i la parella va tenir dos fills, nascuts el 1998 i el 2000. Però quan, per bondat, Donald va acollir Michael Yost, el fill problemàtic de el seu millor amic Charlie, tot es va començar a enfonsar.

La podcaster Annie Elise explica: “Michael acabava de sortir de la presó per càrrecs de drogues, per la qual cosa les coses havien estat tenses a casa entre ell i els seus pares, i Donald i Jenny li van oferir quedar-se amb ells. Òbviament, Donald sabia sobre el passat complicat de Michael i només volia ajudar-lo a canviar la vida; així és Donald, sempre intentava veure el millor a tots”.

Però la proximitat de Jennifer amb el seu hoste de 22 anys aviat es va convertir en una mica més. En poc temps va quedar clar que la mare de dos fills, de 30 anys, mantenia relacions sexuals amb el jove hoste.

Annie diu que aquesta notícia no hauria estat una sorpresa total per a Donald: "Aparentment Jenny ho havia enganyat abans, diverses vegades amb diversos homes diferents, i cada vegada que Donald s'assabentava d'un d'aquests assumptes, sempre decidia tornar-hi".

Aleshores, Donald, que clarament no estava disposat a separar la seva família, va decidir ordenar-li a Michael que se n'anés. No gaire després, va arribar la nit que es va despertar i va veure la seva dona de 30 anys acostant-s'hi amb un bat de beisbol.

Però poc més d'un mes després de l'agressió, els membres de la família, que estaven acostumats a tenir notícies de Donald cada dia, van denunciar-ne la desaparició. Quan la policia la va interrogar, Jennifer els va dir que Donald podria haver-la deixat per una altra dona, una possibilitat que els membres de la família van descriure com a "ridícula".

A l'octubre, els investigadors van revisar la casa dels Clark i van notar una zona sospitosament neta al voltant del llit al dormitori de Donald i Jennifer, encara que la resta de l'habitació estava força polsegosa i desordenada. L'examen forense va revelar taques de sang al matalàs, que Jennifer va atribuir que els seus dos fills estaven jugant al llit.

Cayce Ingalls, exagent especial de l?Oficina d?Investigacions de Geòrgia, diu que l?excusa de Jennifer per a les taques de sang li va semblar improbable: “Quan li van preguntar per la sang, ella va afirmar que així era la vida amb els nois. La història de Jennifer Clark no ens va semblar gaire creïble”.

La sospita només es va poder aprofundir quan Jennifer va donar a llum el seu tercer fill el novembre del 2008 i no va ser el nom de Donald el que va escriure al certificat de naixement del petit, sinó el de Michael.

No va ser fins uns dies abans de Nadal que un passejador de gossos va trobar la cartera de Donald en un bosc a prop de casa seva. Una recerca a la zona va revelar un bat de beisbol d'alumini del tipus amb què Jennifer havia amenaçat prèviament Donald i, la nit de Nadal, el cos de Donald.

El fiscal Richard Milam va recordar: “Tenia una bossa de plàstic sobre el cap. Per descomptat, tenia el cap... copejada. Això era una indicació clara que no només l'havien copejat molt fort amb un objecte contundent, sinó que ho havien copejat diverses vegades. Va ser un desastre horrible”.

Després del descobriment, tant Jennifer com Michael van ser arrestats. Cadascú va culpar l'altre per l'assassinat. Michael finalment va cooperar amb els fiscals i es va declarar culpable d'homicidi dolós, ocultació de la mort d'una altra persona i manipulació de proves. Va ser sentenciat a cadena perpètua i no podrà optar a la llibertat condicional fins al 2039, quan tindrà 53 anys.

El 4 de febrer del 2011, Jennifer va ser declarada culpable d'homicidi dolós, dos càrrecs d'homicidi greu, ocultació de la mort d'una altra persona, manipulació de proves i dos càrrecs de crueltat cap als nens. Va ser condemnada a cadena perpètua, més de 60 anys de presó.