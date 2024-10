Una dona va trobar el cadàver del seu marit desaparegut mentre buscava els adorns de Nadal

Foto: CanvaPro de Justicon i Craig Adderley

La desaparició de Richard Maedge a l'abril de 2022 va commocionar la seva família i les autoritats de Troy, Illinois (Estats Units). Després d'enviar un missatge a la seva dona Jennifer dient que no se sentia bé i que tornaria d'hora a casa, no se'n va saber res més. El seu cotxe va aparèixer estacionat davant de casa seva, però no hi va haver més pistes. Després de mesos de cerca, al desembre d'aquell mateix any, Jennifer va trobar el cos del seu marit en un armari mentre buscava adorns nadalencs.

La troballa va ser impactant. Jennifer va descriure com va descobrir Richard: "Vaig decidir posar l'arbre de Nadal i, buscant una bossa amb adorns, el vaig trobar... S'havia tret la vida. Mai vaig imaginar que estaria aquí”. Aquest succés va desconcertar tant la família com les autoritats, ja que ni la policia ni els gossos rastrejadors van trobar indicis del cos els mesos previs.

L'armari on va ser trobat Richard va ser l'únic lloc a la casa que no havia estat inspeccionat. Jennifer va explicar: “No vaig pensar mai que ell pogués ser-hi”. En visites anteriors, els agents havien detectat una olor desagradable a la vivenda, que van descriure com "de claveguera". Tot i això, no van trobar res sospitós i van atribuir l'olor a problemes de fontaneria, una suposició que Jennifer compartia.

La forense a càrrec del cas va explicar que l'olor del cos no es va dispersar per tota la casa, cosa que en va dificultar la localització. La distribució de l'habitatge, sense soterrani i amb un espai d'accés limitat, va complicar encara més la cerca. Jennifer, per la seva banda, també va esmentar que les múltiples olors generades pels seus quatre gossos i un gat, sumats als seus problemes nasals, van contribuir que no notés alguna cosa fora del comú.

Aquest cas subratlla el que és impredictible d'algunes tragèdies i com, de vegades, les pistes més evidents poden passar desapercebudes.