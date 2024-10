Una funerària envia per error el cos d'una àvia al país equivocat i la família s'assabenta per TikTok

Foto: Freepik

La família de Carmen Maldonado , una dona de 96 anys morta el 18 de maig, va viure un terrible episodi després de confiar l'enviament del seu cos a l'Equador a Rivera Funeral Home . El que havia de ser un comiat a la seva terra natal es va convertir en un malson quan van descobrir que el cos de Maldonado va ser enviat a Guatemala , a més de 2.200 km del seu destí final.

El descobriment macabre va arribar a la família d'una manera insòlita: a través d'un vídeo a TikTok. Al vídeo, els van informar que el cos del seu ésser estimat estava en un avançat estat de descomposició, amb la pell "caient-se". Aquest detall va estremir la família, que ràpidament va iniciar una investigació sobre el parador de les restes de Carmen Maldonado.

Una demanda presentada a la Cort Suprema de l'Estat de Nova York dimecres al·lega que la funerària no va informar la família de l'error. Només després que els familiars confrontessin l'empresa, Rivera Funeral Home va admetre haver enviat el cos al país equivocat. Segons els documents judicials obtinguts per PIX11 News , el cos de Maldonado va romandre a Guatemala durant 16 dies abans que la família se n'assabentés.

L'advocat de la família, Phil Rizzuto , va qualificar l'incident com a "inconcebible" i va afegir que cap quantitat de diners podria reparar el dolor causat per la negligència de la funerària. Manuel Minchala, el fill menor de Maldonado, va expressar la seva indignació: "Ni tan sols un animal cometria un error com aquest".

La família ha presentat una demanda contra RG Ortiz Funeral Home , al·legant que el cos de Maldonado no va ser preparat adequadament per al transport i exigint una indemnització per danys i perjudicis. Mentrestant, una gerent de la funerària, que va preferir no fer comentaris, va confirmar a PIX11 que estan relacionats amb Rivera Funeral Home, encara que no va oferir més detalls sobre el litigi.