Una dona embarassada mor després que un cotxe policial d'incògnit els xoqués

Encreuament en què s'ha produït l'accident. Foto: Google Maps

Una dona embarassada de 38 anys que estava a punt de parir ha mort amb el nadó aquest dijous després que el seu vehicle fos impactat per un cotxe de la policia metropolitana que anava d'incògnit. L'accident va tenir lloc a les 18.15 hores a l'A20, a prop de la cruïlla amb Kidbrooke Park Road , a Eltham (Regne Unit).

El tràgic succés va mobilitzar ràpidament el Servei d'Ambulàncies de Londres, el Cos de Bombers i l'Ambulància Aèria, que van intentar salvar la vida de la dona, però les ferides van resultar fatals. No és clar si el cotxe policial responia a una emergència en el moment de l'impacte, però les autoritats han iniciat una investigació per aclarir les circumstàncies.

Després de l'accident, la carretera A20 va estar tancada durant 12 hores en les dues direccions, i va causar importants desviaments en el trànsit i els autobusos locals. Les imatges del lloc mostren el sostre de l'automòbil de la víctima escampat a terra, cosa que suggereix que els bombers van haver de tallar el vehicle per rescatar la dona.

Dos agents que viatjaven al cotxe policial van ser traslladats a un centre de traumatologia, encara que ja han estat donats d'alta. Una quarta persona també va ser atesa pels serveis mèdics i portada a un hospital proper.

Al lloc de l'accident s'han deixat tributs florals, espelmes i targetes en memòria de la dona i el nadó. Els residents d'Eltham van expressar la seva commoció per l'accident, descrivint la cruïlla com a "un dels més perillosos del sud-est de Londres". Molts van destacar que la carretera és coneguda per la velocitat imprudent dels conductors.

L´Oficina Independent de Conducta Policial (IOPC) ha confirmat l´inici d´una investigació independent sobre l´incident. "Els nostres pensaments estan amb la família i amics de la dona morta", va declarar un portaveu.