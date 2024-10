Mor un nen d'11 anys després que un cotxe s'estrelli contra la tanca de l'escola

Escola Primària Auburn South. Foto: Auburn South Primary School i CanvaPro d'InstaStudio

Un nen d'11 anys ha mort i quatre han resultat ferits després que una mare hagi perdut el control del cotxe i s'hagi estavellat contra la tanca de l'escola primària Auburn South, a Hawthorn East, Melbourne (Austràlia). El succés va tenir lloc quan els nens estaven asseguts en una taula a l'aire lliure, durant l'esbarjo, sense sospitar el perill que s'hi aproximava.

El nen d'11 anys que va patir ferides greus va ser traslladat a l'hospital, on lamentablement va morir més tard. Pel que fa als ferits, es tracta de dues nenes d'11 anys, un nen de 10 anys i una altra nena de 10 anys, que també van ser atesos immediatament i traslladats a centres mèdics propers.

Segons el reporti oficial, el vehicle tot terreny blanc va sortir de la carretera i va impactar directament contra la tanca de l'escola, destrossant la taula on estaven asseguts els estudiants, situada just darrere de la tanca i sota una lona d'ombra a l'àrea escolar. Les imatges capturades al lloc de l'accident mostren el vehicle amb severs danys al parafangs davanter esquerre, aturant-se després de travessar la lona.

La conductora, una dona de 40 anys de Hawthorn East, va ser detinguda per la policia, mentre que un nen d'edat escolar, que hi viatjava com a passatger, va sortir il·lès de l'incident. L'inspector de la policia de Victòria, Craig McEvoy, va explicar que la dona intentava fer un gir a U abans de perdre el control i sortir de la carretera. Tot i que ha assenyalat que l'accident sembla haver estat un "accident tràgic", els oficials encara investiguen les causes exactes del succés.

El vehicle involucrat portava una placa “P”, la qual indica una llicència de conducció provisional a Austràlia, però les autoritats encara no han confirmat l'estatus específic de la llicència de la conductora.

Al lloc dels fets, detectius especialitzats en accidents han estat treballant per recol·lectar proves que ajudin a aclarir el que ha passat en aquest dolorós incident que ha commocionat la comunitat escolar de Melbourne.