VÍDEO: Un tramvia descarrila i s'estrella contra una botiga de revenda d'Apple

Afortunadament, ningú no ha mort després de l'impacte. Foto: CanvaPro de LPH Imatges i Dougall_Photography

Almenys quatre persones han resultat ferides en un impactant accident ocorregut a Oslo , on un tramvia ha descarrilat i s'ha estavellat contra una botiga de revenda d'Apple, coneguda com a Eplehuset . L'incident ha tingut lloc al matí, cap a les 11.00 hores, a la intersecció de Storgata, just al cor de la capital noruega.

El primer vagó del tramvia s'ha introduït a l'edifici de quatre plantes, deixant al seu pas un rastre de destrucció. Les imatges de l'interior de la botiga revelen que part del sostre s'ha esfondrat, amb prestatges plens d'equips informàtics escampats per terra i el front del local completament destrossat. Enmig del caos, es podia veure el fum sortint de la runa mentre els serveis d'emergència acordonaven la zona per assegurar la seguretat del lloc.

Thomas Larsen, un testimoni que es trobava conduint un scooter elèctric al carrer, ha relatat que va veure el moment en què el tramvia va descarrilar just davant seu. "Vaig ferllar a fons i tres segons després m'haurien atropellat", va comentar. El seu testimoni reflecteix la tensió del moment i la preocupació per la seguretat en una zona tan concorreguda de la ciutat.

D'altra banda, André Nerheim, un altre testimoni de l'incident, ha descrit l'escena com a "dramàtica". Ha assenyalat que el tramvia, que se suposava havia de girar a l'esquerra, va continuar recte i va topar amb l'edifici. "Hi havia un enorme forat a la paret i es va haver d'ajudar els passatgers a sortir", va explicar. Afortunadament, no va caldre rescatar ningú de l'interior del tramvia, que transportava aproximadament 20 passatgers en aquell moment.

Els equips d'emergència, inclosos bombers i paramèdics, es van afanyar al lloc per atendre el conductor del tramvia i els quatre passatgers ferits. Tot i l'impacte, no s'ha hagut de lamentar cap mort ni hi ha hagut lesions greus. La policia va evacuar l'edifici per fer controls estructurals i garantir la seguretat de tots els presents a la zona.