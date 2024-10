Un nen de 12 anys es queda cec per alimentar-se tan sols d'hamburgueses i dònuts

Hamburgueses i donuts, el menú del nen. Foto: CanvaPro de Billion Photos i Juan Ruiz

Als Estats Units, un nen de 12 anys amb autisme es va quedar cec a causa de la seva dieta limitada, composta únicament d' hamburgueses i dònuts. El menor tenia dificultats per consumir aliments amb diverses textures, cosa que va limitar les seves opcions alimentàries a uns pocs aliments altament processats.

Al començament d'aquest any, el nen va començar a notar problemes a la seva visió. La seva vista s'"enfosquia" als matins i nits, millorant només lleugerament durant el dia. Preocupats, els seus pares el van portar a l'oculista, encara que en aquell moment no es van detectar problemes més grans. No obstant, en tan sols sis setmanes, la seva visió es va deteriorar al punt que no podia caminar sense ajuda, ensopegant constantment amb portes i parets.

Una nit, el menor es va despertar cridant, incapaç de veure absolutament res. Va ser traslladat d'urgència a l'hospital, on els metges van descobrir que la seva alimentació deficient ho havia deixat perillosament baix en nutrients essencials per a la salut ocular. Els metges van intentar corregir aquesta deficiència mitjançant suplements nutricionals i teràpia d'alimentació, però van advertir que el dany a la seva visió podria ser permanent.

L'equip mèdic de l'Hospital Infantil de Boston, que va documentar el cas al New England Medical Journal , va diagnosticar el nen amb un trastorn de l'alimentació conegut com a ARFID (Trastorn d'Ingesta Alimentària Evitativa/Restrictiva). Aquest trastorn, que limita la varietat d'aliments que pot consumir una persona a causa d'una hipersensibilitat a les textures, sabors o sensacions, afecta aproximadament la meitat dels nens amb autisme en algun grau.

El cas ha suscitat alarma a la comunitat mèdica, ja que l'ARFID és un trastorn relativament nou i poc conegut, tot i que s'ha reportat un augment de diagnòstics a països com el Regne Unit. Els especialistes destaquen la importància d'identificar aquest tipus de trastorns alimentaris per evitar conseqüències greus de salut, com ara la pèrdua de visió en aquest nen, i per garantir una nutrició equilibrada en persones amb dietes altament restrictives.