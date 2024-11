Rescaten un turista britànic que va fer balconing estant borratxo i cobert d'excrements

Foto: CanvaPro d'Evellean i Thapakorn Rujipak

Un turista britànic de 51 anys va ser rescatat a la ciutat tailandesa de Pattaya, coneguda com la Ciutat del Pecat, després de caure nu des del balcó d'un hotel. L'home, presumptament de Blackburn, estava en estat d'embriaguesa extrema en tornar a la seva habitació a l'Hotel Freelancer, ubicat al popular districte vermell de la ciutat.

Segons testimonis, durant les primeres hores del matí es van sentir gemecs i cops provinents de l'habitació del turista, encara que el personal de l'hotel no va percebre res fora del comú. Tot i això, la situació es va tornar alarmant quan l'home, en caure des del balcó, va travessar el sostre d'un cibercafè proper, deixant les cames penjant al mig del local. Els sorpresos clients del cibercafè, uns 20 en aquell moment, van trucar ràpidament a la policia.

Una testimoni, Somrak Senso, de 28 anys, va descriure com el sostre va començar a esquerdar-se fins que van aparèixer les cames de l'home , penjant sobre el cap. Al principi, va pensar que es tractava d'una canonada trencada per la forta olor, però l'escena li va confirmar que passava alguna cosa inusual. L?home va ser finalment rescatat pels equips d?emergència i traslladat al?hospital amb ferides lleus i cobert només per una manta.

La policia, després d'inspeccionar l'habitació del turista, va trobar excrements escampats per terra. Tot i que les autoritats no van trobar indicis d'activitat il·legal, el tinent Thanawee Yarangsee va assenyalar que la neteja de l'habitació haurà de ser tractada directament entre l'hoste i l'hotel. "És un assumpte de la seva vida privada, així que haurà de negociar la factura amb l'hotel", va comentar l'oficial.

Aquest incident insòlit a Pattaya ha deixat atònits tant locals com turistes, que segueixen sorpresos per les circumstàncies inusuals que van envoltar el rescat d'aquest visitant.