VÍDEO | Un llamp cau en un camp de futbol i mata un jugador enmig d'un partit

Impacte del llamp al camp de futbol peruà - X

El futbol peruà està de dol després de la tràgica mort del defensor José Hugo de la Cruz Meza, que va perdre la vida diumenge passat després de ser impactat per un llamp durant un partit regional a l'estadi de Coto Coto, a Chicha, Huancayo. L'incident va passar mentre es disputava una emocionant trobada entre Joventut Bellavista i Família Chocca, que va haver de ser suspès a causa d'una intensa tempesta elèctrica.

Al voltant de les quatre de la tarda, mentre els futbolistes abandonaven el camp, un llamp va caure fulminantment, no només cobrant la vida de De la Cruz Meza, sinó també deixant greument ferit el porter Juan Choca, que pateix severes cremades. L'escena va ser capturada per espectadors en un vídeo que s'ha tornat viral a les xarxes socials, mostrant en càmera lenta la brutalitat de l'impacte, seguit d'un núvol de fum i pols mentre diversos jugadors queien a terra.

Les reaccions a les xarxes socials han estat immediates i esquinçadores: “Increïble i dolorós. Aquest raig impacta no només el camp, sinó també els nostres cors. Força per a la família de José Hugo i per als ferits en aquesta tragèdia” i “Veure el vídeo a càmera lenta és impactant… com una simple jornada d'esport es converteix en tragèdia. No es poden prendre més mesures de prevenció en dies de tempesta?” són només alguns dels comentaris que reflecteixen el dolor i la commoció de la comunitat.

A més de De la Cruz i Choca, tres jugadors més també van ser afectats: Erick Estiven Ccente Cuyllor, de 19 anys; Joshep Gustavo Pariona Chocca, de 16; i Cristian César Pituy Cahuana, de 24. Tots van ser traslladats urgentment a l'Hospital Carrión de Huancayo, on es va confirmar la mort de De la Cruz en arribar al centre mèdic. La resposta ràpida dels serveis d'emergència va permetre l'atenció dels ferits, tot i que el pronòstic de Choca continua sent reservat a causa de la gravetat de les lesions.

Aquest inesperat fenomen natural va prendre per sorpresa tant jugadors com espectadors, ja que, encara que s'havia decretat la suspensió del partit per precaució, el llamp va colpejar sobtadament. Aquest lamentable succés ha encès l'alerta entre les autoritats esportives locals, que ara exigeixen protocols més estrictes davant de condicions climàtiques adverses.

La Federació Peruana de Futbol i altres organitzacions esportives han expressat el seu condol a les famílies afectades, comprometent-se a revisar i millorar les mesures de seguretat als estadis. La comunitat de Chicha i el departament d'Huancayo estan commocionats, recordant José Hugo de la Cruz Meza, un apassionat del futbol estimat per tots, la petjada del qual romandrà a la memòria dels que el van conèixer. Les seves restes han estat traslladades a la morgue per als tràmits pertinents.