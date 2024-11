Mor un conductor en ser atropellat pel seu propi vehicle mentre li robaven

Les autoritats van identificar el sospitós com a Bryan Rodríguez. Foto: CanvaPro de pixelshot i CARLOSCRUZ ARTEGRÀFIA

Los Angeles va ser testimoni d'un tràgic succés quan un conductor de camió de 59 anys va perdre la vida en intentar evitar el robatori del vehicle. Les impactants imatges capturades per la càmera d'un cotxe patrulla mostren com el conductor, en un desesperat intent per aturar el lladre, es va aferrar al camió mentre avançava a gran velocitat.

La persecució va començar quan dos oficials de policia van notar que el conductor s'estava subjectant del costat del passatger del camió, intentant evitar que el sospitós fugis amb el seu vehicle. Mentre el camió feia cantonades a tota velocitat, l'home va perdre l'equilibri i va caure al paviment. Les càmeres de seguretat van captar el tràgic moment en què les rodes del darrere del camió el van atropellar, i el van deixar a terra en agonia.

Durant l'incident, un oficial de policia s'escolta per ràdio: “Això podria ser una persecució. És al camió, és al camió, aixeca'ns. El sospitós està penjant del vehicle”. Tot i això, ràpidament es va corregir i va aclarir que la persona penjant era la víctima, no el sospitós. La policia va sol·licitar una ambulància d'emergència a causa de la gravetat de les ferides del conductor, que va ser traslladat a l'hospital, però malauradament no va sobreviure a les lesions internes.

Les autoritats van identificar el sospitós com Bryan Rodríguez, de 33 anys, que va ser detingut posteriorment per la policia amb el camió detingut. L'oficina d'homicidis del Departament de Policia de Los Angeles va confirmar que l'home va intentar intervenir en el robatori del seu camió subjectant-s'hi mentre Rodríguez s'escapava. El vehicle va recórrer diversos carrers de la zona sud de Los Angeles amb la víctima encara penjant, cosa que va ocasionar múltiples trucades al 911 de testimonis.

Finalment, els oficials van interceptar el camió a prop de Florence Avenue i Broadway, on el conductor va caure i va ser atropellat. Rodríguez va ser arrestat i roman a la Presó de l'Àrea 77, enfrontant-se a càrrecs d'assassinat i robatori de vehicle sense dret a fiança.