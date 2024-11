Una gossa mor atropellada per un tren després d'espantar-se amb els focs artificials

Un bearded collie en un fotomuntatge amb focs artificials - Canva Pro - borsky de Getty Images - Thiradech de Getty Images

El propietari d'un gos de Northumberland, Regne Unit, ha demanat precaució a la Nit de les Fogueres, una mena de Sant Joan britànic, després que el seu gos s'espantés tant amb els focs artificials que va sortir corrent i després va ser assassinat per un tren a tota velocitat.

Les celebracions de la Nit de Guy Fawkes provoquen una gran angoixa a les mascotes, que queden tremolant de por al mig dels focs artificials.

Est va ser el tràgic cas de Mida, de dos anys, qui va escapar de la seva família a causa dels forts sorolls.

Michelle Kennedy, de Berwick-upon-Tweed, estava angoixada després que el seu pare, Michael, va sortir a caminar amb els seus dos Bearded Collies, però va tornar només amb un.

"El meu pare estava passejant als nostres dos Bearded Collies al voltant de les 5 pm a la Nit de les Fogueres", va dir. "Estava a punt de fosquejar, per la qual cosa encara no havia enfosquit del tot. Va pensar que trauria a passejar els gossos abans que es fes fosc i comencessin els focs artificials", va afegir.

Desafortunadament per a la família de Michelle, en un descampat proper havien començat a llençar petards d'hora, sense previ avís.

"El seu espectacle va anar a uns 100 metres d'on estava el meu pare, i tots dos gossos es van espantar i van fugir. El meu pare va aconseguir localitzar Dezzie, però va perdre Mida. Després de dos dies de recerca per part de tota la comunitat, la van trobar a la via del tren i l'havien atropellat", va explicar angoixada Michelle.

L'incident va tenir lloc la Nit de les Fogueres el 2017, provocant una immensa quantitat d'estrès per a tota la família, que se sent culpable pels fets.

"La pèrdua va ser terrible per a tots nosaltres, i especialment per a la meva mare i el meu pare. La meva mare estava molt trista i encara comporta les cicatrius emocionals, mentre que el meu pare pateix molt per la culpa d'això", va afirmar.

Parlant des de la seva experiència, Michelle i la seva família voldrien que es prohibís la venda general de focs artificials per evitar que passin aquest tipus de tragèdies. Insisteixen que només haurien d'usar-se per a exhibicions grans i organitzades, i avisant amb suficient antelació els propietaris de mascotes.

Les dades de mascotes perdudes de Petlog, una base de dades de mascotes perdudes i trobades administrada per The Kennel Club, mostren que un 81% més de gossos van ser reportats com a desapareguts pels seus amos durant les dues setmanes de novembre de 2023 en què es van celebrar la Nit de les Fogueres i Diwali, en comparació de les dues setmanes anteriors.