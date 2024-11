Mor una nena ofegada a la banyera després que la seva mare la deixés sola per anar a buscar una joguina

La nena va morir a la banyera. Foto: Freepik

Mia-Ann Myerscough , una nena de nou anys de Bridgend (Gals del Sud), va morir el 13 de setembre de 2021 després de patir una convulsió mentre es banyava. Mia-Ann patia una forma rara d'epilèpsia, caracteritzada per convulsions primerenques, retards cognitius i problemes de comportament, encara que feia dos anys que no presentava episodis.

La nit de la seva mort, la seva mare, Julia Myerscough, la va ajudar a preparar-se per al bany i va notar que faltava la seva joguina favorita, Danny Dog, un objecte que ajudava Mia-Ann a relaxar-se. Julia va decidir baixar ràpidament per buscar la joguina, assegurant-se primer que l'aixeta estigués ben tancada. Durant la investigació, Julia va explicar que no es va absentar més de cinc minuts . No obstant això, mentre ella estava a baix, la seva parella Vernon Ward va escoltar un soroll fort. Va pujar per verificar i va trobar Mia-Ann parcialment submergida a l'aigua, sense respondre.

Ward va cridar a Julia i tots dos van intentar reanimar la nena. Els veïns van anar en ajuda després de ser alertats pel germà gran de Mia-Ann, i els paramèdics van arribar ràpidament, traslladant la nena a l' Hospital Universitari de Gal·les a Cardiff. Tot i els esforços mèdics, la reanimació no va donar resultats i Mia-Ann va morir la matinada del 13 de setembre.

El forense, Dr. Stephen Leadbeatter, va determinar que la causa de la mort va ser la immersió, associada a la seva condició d'epilèpsia relacionada amb PCDH19. Tot i que no hi havia evidència d'immersió completa, Leadbeatter va destacar que l'aigua va ser un factor determinant en el tràgic desenllaç.

L'assistent forense Andrew More va concloure que la mort de Mia-Ann va ser un accident, atribuït a una possible convulsió que la va portar a submergir-se. Durant l'audiència, More va estendre el seu condol a Julia, assegurant-li que no era responsable del que havia passat. Julia va recordar la seva filla com una nena feliç i amorosa, que gaudia de la seva família, de Peppa Pig i dels dies a l'aire lliure a Margam Country Park.