Una mare mata el seu nadó de 9 mesos cremant-lo viu

Una mare dels Estats Units va iniciar deliberadament un incendi que va matar el seu fill de 9 mesos i va ferir el seu altre fill, van dir les autoritats de Florida. La dona de 26 anys ara està acusada d?assassinat en primer grau i intent d?assassinat en primer grau, va dir l?Oficina del Xèrif del Comtat d?Orange el 5 de novembre.

El mitjà de comunicació Miami Herald no ha revelat el nom de la mare per evitar identificar el seu fill supervivent. La dona està acusada d'iniciar “intencionalment” un incendi al voltant de les 6.30 del 26 d'agost en una casa d'Orlando mentre els seus dos fills hi eren.

La mare i els nens van ser traslladats a un hospital amb ferides greus i un dels fills va ser donat d'alta poc després, van dir els agents.

La mare encara era a l'hospital quan va ser acusada el 5 de novembre, van dir les autoritats. Els investigadors no van compartir la causa que va portar la dona a provocar l?incendi.