Últim viatge del youtuber 1Stockf30: Així va ser el tràgic accident que va acabar amb la seva vida

Foto: Instagram @1stockf30, CanvaPro d'InstaStudio

El món de les xarxes socials està de dol després de la tràgica mort del YouTuber Andre Beadle, conegut a Internet com " 1Stockf30 ". Amb només 25 anys, Beadle va perdre la vida dimarts passat en estavellar el seu BMW X5 2024 contra un altre vehicle, un Acura, en una concorreguda avinguda de Queens (Nova York), mentre participava en una cursa de carrer. Segons va informar el Departament de Policia de Nova York a The US Sun , el jove influencer va morir a l'acte, mentre que el seu acompanyant de 21 anys va resultar ferit però va aconseguir sobreviure. El conductor de l'Acura va sortir il·lès i va estar al lloc de l'accident.

Originari del Bronx, Beadle havia guanyat una gran popularitat en xarxes socials, especialment a YouTube, on compartia vídeos d'ell mateix corrent a altes velocitats al seu BMW de color violeta. La seva darrera publicació a Instagram, que avui ressona amb una trista ironia, mostrava una imatge del seu automòbil al costat de la frase: "¡Els carrers diuen que m'estranyen!".

Després de la notícia de la seva mort, amics i seguidors es van acomiadar als comentaris de les seves xarxes socials. "Vola alt, amic, seràs una llegenda per sempre", va escriure un amic proper. Un altre seguidor va expressar: "Descansa en pau, la jove llegenda que va posar Nova York al mapa". Tot i això, diversos comentaris també van posar èmfasi en els perills de les carreres de carrer, advertint sobre els riscos d'aquestes activitats. "Tot és diversió i jocs fins que això passa", va escriure un dels seguidors.

El tràgic accident va ser gravat en vídeo, capturant el moment en què el BMW de Beadle perd el control i, després d'un gir brusc, xoca contra un pal de llum, resultant en una escena devastadora. Tot just unes hores abans de la seva mort, Beadle havia pujat un vídeo de 20 minuts a YouTube, on se'l veia al costat dels seus amics treballant al seu cotxe i preparant-se per a la carrera. "Ens estem preparant", va comentar, sense saber que seria la darrera vegada que ho faria.

La comunitat de seguidors de Beadle lamenta la seva partida, alhora que aquest tràgic succés reobre el debat sobre la seguretat i les conseqüències de les carreres il·legals als carrers.