Un jubilat acaba decapitat després de ser atropellat per un autobús

Foto: CanvaPro de Pipat Pajongwong's Images i MarioGuti

Dissabte passat va morir un jubilat de 74 anys a la ciutat d'Edimburg. Michael Leneghen caminava a la tarda a la concorreguda zona de Cowgate quan va ser atropellat per un autobús. Les autoritats i els testimonis relaten que l'home va caure sota la roda del vehicle i va provocar la mort instantània.

La família de la víctima va emetre un comunicat en què va expressar la gratitud als serveis d'emergència i als ciutadans que van anar al lloc. A més, van sol·licitar privadesa durant aquest difícil moment. El sergent Paul Ewing, de la Unitat de Policia de Carreteres d'Edimburg, va expressar els seus condols i va assegurar que la investigació continua. “Ja hem parlat amb diversos testimonis i estem revisant les càmeres de seguretat de la zona. Animem qualsevol persona que tingui informació a posar-se en contacte amb nosaltres”, va afirmar Ewing.

L'incident va provocar una reacció immediata de les autoritats, que van decidir tancar bars i discoteques a Cowgate, una popular zona d'oci a la ciutat. Segons testimonis, el tancament sobtat va prendre per sorpresa els assistents, molts dels quals inicialment van pensar que era una broma de Halloween a causa de la data i la intensitat de l'escena. Tot i això, la situació es va tornar ombrívola en veure la presència d'una gran quantitat d'agents de policia i botigues forenses al carrer.

La inspectora en cap Trisha Clark va instar la ciutadania a no difondre imatges de l'incident, ja que estan generant angoixa a la família i als que les veuen sense advertiment. Clark va afegir que aquest va ser un incident aïllat i que no hi ha risc addicional per al públic.

Un membre del personal del bar estudiantil Bannerman's, que també va ser evacuat, va declarar que la policia els va sol·licitar tancar l?establiment per facilitar la investigació. La Universitat d'Edimburg va confirmar que diverses residències d'estudiants properes es van veure afectades i van limitar la mobilitat dels estudiants durant l'operatiu. De moment, continua la investigació per part de la policia.