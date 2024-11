Comença la revolució? Quaranta micos s'escapen d'un centre d'investigació als Estats Units

L'empresa va patir una altra fuita de micos el 2026 - Canva Pro - Instastudio

En una revolució que recorda 'El Planeta dels Simis', 40 micos van escapar d'un centre d'investigació a Carolina del Sud, als Estats Units, i les autoritats locals van advertir dimecres els residents que es mantinguessin allunyats.

“Es recomana encaridament als residents que mantinguin les portes i finestres tancades per evitar que aquests animals entrin a casa seva”, va dir el departament de policia del Yemassee a Facebook aquesta setmana. "Si veu algun dels animals escapats, comuniqui's amb el 911 immediatament i abstingui's d'acostar-s'hi", sentencien.

Els micos que es van fugir pertanyien al centre de recerca Alpha Genesis, que s'autoanomena “especialista en investigació de primats”. La policia va dir que han col·locat trampes a la zona i que estan “utilitzant càmeres termogràfiques per intentar localitzar els animals”.

Alpha Genesis diu a la seva pàgina web que l'empresa “ofereix productes i serveis de bioinvestigació de primats no humans de la més alta qualitat a tot el món”. L'empresa també afirma que “estem dedicats a brindar únicament el millor i més rendible suport per a la investigació i el desenvolupament de primats a la comunitat científica”.

El departament de policia de Yemassee va dir que “diversos oficials” estan treballant amb personal d'Alpha Genesis per atrapar els micos.

Si bé les fuites de micos no són comunes a la zona, el diari The Post and Courier assenyala que han passat diverses vegades en la història recent.

Un macaco japonès va abandonar casa seva a Walterboro al maig. Els serveis locals per a animals van revelar que el macaco havia estat detingut i, dos dies després, van dir que l'havien trobat mort.

Aquest tampoc és el primer error d'Alpha Genesis amb animals rebels: 19 micos van fugir de les instal·lacions el 2016. Van ser tornats a Alpha Genesis després de sis hores.

Altres casos notables de micos escapats es poden veure a Florida: un excèntric capità de vaixell va alliberar dos grups de micos a la zona de Silver Springs fa gairebé 100 anys. Molts d'aquests micos ara són portadors d'herpes.