Condemnat a 31 anys de presó després d'enverinar el seu padrastre amb una vacuna del Covid falsa

Thomas Kwan al costat d'una imatge seva disfressat per cometre el delicte - X

Feia mesos que planejava el seu pla. Thomas Kwan, un metge general britànic que treballa a Sunderland (Regne Unit), ha estat condemnat aquest dimecres 6 de novembre a 31 anys de presó penal pel Tribunal de la Corona de Newcastle, informa la Policia de Northumberland en un comunicat.

L'home de 53 anys va ser declarat culpable d'enverinar la parella de 71 anys de la seva mare injectant-li bacteris carnívors al gener mentre es feia passar per una infermera en un centre de salut de Newcastle encarregat d'administrar dosis de reforç de la vacuna Covid-. 19 vacuna .

Un bigoti postís i una màscara per evitar ser reconegut

Thomas Kwan va enviar per primera vegada cartes de citació falses a Patrick O'Hara per dir-li que era elegible per rebre una dosi de reforç. Després va acordar concertar una reunió el 22 de gener a casa del septuagenari, a la qual es va presentar disfressat.

Portava perruca, bigoti postís, barba postissa i màscara quirúrgica perquè el seu sogre no el reconegués i venia en un vehicle amb matrícules falses. Fins i tot havia pres la pressió arterial a la seva mare durant la visita, sense que ella sospités res.

Després, la falsa infermera va injectar al septuagenari el bacteri, que podria causar fascitis necrotitzant. Procedia d'un garatge suburbà on s'acumulaven tota una sèrie de productes químics perillosos, entre ells mercuri líquid, tal·li, arsènic i àcid sulfúric, detalla The Guardian.

Un “manual de l'enverinador” descobert a casa seva

Les hores següents a la injecció, la víctima es va sentir molt malament i va desenvolupar una greu infecció cutània al voltant de la zona de la injecció. Posteriorment va ingressar a l'hospital després de veure el metge de capçalera. Va ser en aquell moment quan el personal de l'hospital va descobrir les cartes de citació falses i va informar la policia local.

Des d'aleshores, Patrick O'Hara ha hagut de sotmetre's a nombroses operacions per reparar els importants danys causats per l'enverinament. Té seqüeles de per vida per aquesta injecció de toxina. a qui van arrestar a casa seva d'Ingleby Barwick, a uns 70 quilòmetres de Newcastle.

Al seu ordinador es van trobar diversos arxius inequívocs, com un "manual de l'enverinador", un llibre que conté consells sobre l'actitud que cal adoptar en les investigacions d'assassinat, així com diversos documents sobre verins mortals en humans i indetectables.

Un assassí “calculador i insensible”

Durant les investigacions, la policia va descobrir que l'home havia instal·lat un programari espia a l'ordinador de sa mare durant més d'un any per espiar la parella. Casat i pare d'un nen, va ser acusat de “temptativa d'assassinat” i “lesions corporals greus amb premeditació”. Es va declarar innocent, però va admetre haver administrat una substància nociva a l?home de 71 anys.

Deu mesos després, el metge de capçalera finalment va admetre els fets el segon dia del seu judici i va optar per declarar-se culpable. Qualificat de “calculador i insensible” pel jutge, la seva motivació principal era apoderar-se en solitari de l'herència de la seva mare.

L'home estava “obsessionat” amb els diners i enfadat amb ella després que escrivís un testament el 2021 atorgant a l'home que havia estat el seu soci durant 21 anys una part de casa seva a Newcastle.