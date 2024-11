Una ambulància atropella un home als EUA, el porta a l'hospital i li cobra una factura de 1.800 dòlars

Ambulància, sorpresa - Canva Pro

Vol ser compensat per la justícia. Un ciclista de la petita localitat de Rainier, a Oregon (Estats Units), va demandar una empresa d'ambulàncies després que un vehicle l'atropellés i li cobrés el desplaçament fins a l'hospital, va informar aquest dimarts 5 de novembre el mitjà local Oregon Live.

William Hoesch, de 71 anys, va patir una fractura de nas i nombroses esgarrinxades a tot el cos després que una ambulància l'atropellés mentre feia una corba l'octubre del 2022. L'accident es va produir a prop de les instal·lacions de l'empresa d'ambulàncies, que tornava d'una intervenció. La història podria haver acabat aquí, ja que els conductors immediatament van recollir l'home i el van portar a l'hospital més proper.

Gairebé un milió de dòlars reclamats

Però el septuagenari es va trobar davant d'una factura inesperada: ¡l'empresa li va exigir la suma de 1.862 dòlars (aproximadament 1.730 euros) pel transport que havia rebut! Per això, la víctima va optar per demandar l?empresa el 24 d?octubre, exigint una quantitat total de 997.000 dòlars, o 930.000 euros, per cobrir tots els danys patits, a més del dany moral.

De fet, l'assegurança mèdica als Estats Units funciona segons un pla privat, no es proporciona cap cobertura pública. William Hoesch afirma haver hagut de gastar ja 47.000 dòlars (44.000 euros) en despeses sanitàries després d'aquest accident i espera rebre cures en el futur que li podrien costar fins a 50.000 dòlars (47.000 euros).