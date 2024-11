Un pare troba els seus tres fills morts i se sospita de la mare, que ha desaparegut

Taninges, la ciutat on s'ha produït la tragèdia. Foto: Wikipedia Commons

Un tràgic succés ha commocionat la tranquil·la localitat de Taninges, una ciutat d'esquí a França, on un pare va descobrir en tornar a casa que els seus tres fills havien estat brutalment assassinats. La troballa va tenir lloc dimarts a les 13 hores, a la vivenda familiar, on jeien els cossos d'un nen de 2 anys, un d'11 anys i una nena de 13 anys.

Les autoritats franceses han assenyalat la mare dels nens com a principal sospitosa d'aquests homicidis. La dona, de 45 anys i de professió mestra, està desapareguda, i els principals indicis apunten que ha fugit a les muntanyes que envolten la zona. Segons el diari local Le Dauphiné Libéré , la mare va deixar una carta abans d'escapar-se, el contingut de la qual no ha estat revelat, però que podria oferir pistes sobre els motius darrere d'aquest acte tan atroç.

La policia ha iniciat una intensa operació de cerca per localitzar la dona. Helicòpters estan sobrevolant la regió muntanyosa, mentre que equips especialitzats de busseig rastregen cossos d'aigua propers, en un esforç per trobar qualsevol indici sobre el seu parador. Fins ara, no s'han obtingut resultats concloents.

El cas està sent tractat com un “homicidi intencional”, i la fiscalia de Bonneville ha assumit la investigació. El fiscal de districte, Boris Duffau, va confirmar que les primeres proves forenses mostren que els nens van morir a causa de ferides provocades per una arma blanca. La brutalitat de l'atac ha commocionat la comunitat, que roman en estat de xoc mentre continuen les tasques policials.

Aquest tràgic episodi ha despertat una profunda consternació a la localitat de Taninges, coneguda per la seva tranquil·litat i el seu atractiu com a destinació turística. Mentre les autoritats intenten aclarir els fets, els veïns s'enfronten a una tragèdia que ha deixat una marca inesborrable a la comunitat. La recerca de la mare continua, i amb ella, les preguntes sense resposta sobre el que va passar en aquella fatídica tarda.