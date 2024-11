Enxampen dos soldats britànics mantenint sexe en un helicòpter mentre estaven borratxos

L'Apache és una peça clau en les operacions militars del Regne Unit. Foto: Flickr de Christopher Ebdon

Dos soldats britànics van ser sorpresos mantenint relacions sexuals a la cabina d'un helicòpter d'atac Apache. ocults.

La parella, composta per un home amb uniforme militar i una dona en roba civil, va ser descoberta per personal de terra quan es disposaven a col·locar protectors contra la pluja a l'helicòpter AH-64 després d'un servei nocturn.

El que va cridar l'atenció va ser el moviment inusual dels rotors de l'Apache, ja que es balancejaven amunt i avall. A l'apropar-se, van sentir sorolls estranys provinents de l'interior de l'aeronau i es van trobar amb els soldats seminus a la part del darrere de l'helicòpter, una de les canoneres més potents de l'exèrcit britànic.

L'informe de seguretat aèria que documenta l'incident confirma que tots dos soldats estaven en estat d'embriaguesa. La parella pertanyia a la unitat de l'Artilleria Reial, encara que l'helicòpter en qüestió pertanyia a l'Esquadró 654 del Cos Aeri de l'Exèrcit. L'informe també esmenta que els soldats van ser detinguts al lloc fins a l'arribada de la cadena de comandament corresponent.

Com a conseqüència de l'incident, es va ordenar que els helicòpters Apache quedessin sempre bloquejats per evitar situacions semblants en el futur. Una font de l'exèrcit britànic va destacar que aquest tipus de situacions són inusuals i que la seguretat dels equips és una prioritat per a les forces armades.

La Gran Bretanya ha reforçat recentment la flota d'helicòpters d'atac amb l'adquisició de 50 nous Apache AH-64E versió 6. Aquest model, valorat en 412 milions de lliures, substitueix l'Apache Mk.1 que va entrar en servei el 2001. Els nous helicòpters compten amb millores significatives, incloent motors Rolls Royce que els permeten assolir velocitats de fins a 300 km/h, sensors avançats capaços de detectar 256 objectius simultàniament i una varietat d'armes, com el canó de cadena de 30 mm i míssils Hellfire.

L'Apache és una peça clau en les operacions militars del Regne Unit, i ha participat en conflictes a l'Iraq, l'Afganistan i Líbia. La seva efectivitat i potència han estat comprovades en diverses missions, incloent-hi entrenaments realitzats pel príncep Harry durant el seu servei militar.