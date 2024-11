Detinguts per disfressar-se d'ós i atacar cotxes per cobrar de l'assegurança

Óssos - CANVA PRO

Les autoritats de Califòrnia han desmantellat una insòlita trama de frau en què quatre persones van ser detingudes per fer servir una disfressa d'ós per simular atacs d'aquests animals a vehicles de luxe, en un intent de cobrar indemnitzacions milionàries de les asseguradores. L'incident, que va tenir lloc a la localitat muntanyosa de Lake Arrowhead, va involucrar la manipulació d'un Rolls Royce del 2010 i dos Mercedes Benz del 2015 i del 2022.

Investigació de 'Garra d'ós' i col·laboració clau amb un biòleg

El Departament d'Assegurances de Califòrnia, encarregat de la investigació, va revelar que els danys als cotxes van ser causats no per un animal salvatge, sinó per una persona disfressada. Un biòleg del Departament de Pesca i Vida Silvestre va ser clau per determinar que la criatura que apareixia als vídeos de seguretat era, en realitat, un frau ben planificat. Als enregistraments, de baixa qualitat en blanc i negre, s'observa una figura peluda movent-se dins dels cotxes i deixant evidents danys al cuir i al tauler de control.

Els estafadors van reclamar un total de 141.839 dòlars en compensació per aquests suposats "atacs d'ós" que, segons van al·legar a les asseguradores, havien destrossat l'interior de les actuacions. Com a prova, els implicats van presentar imatges dels danys i una disfressa d'ós de mida real, equipada amb esmolades urpes que, segons els detectius, van ser fabricades amb utensilis de cuina utilitzats per esquinçar carn.

Els implicats i càrrecs presentats

Els sospitosos, identificats com Ruben Tamrazian (26 anys), Ararat Chirkinian (39), Vahe Muradkhanyan (32) i Alfiya Zuckerman (39), tots residents de l'àrea de Los Angeles, enfronten ara càrrecs de frau a asseguradores i conspiració per cometre estafa . Les autoritats han batejat l'operació com a "Garra d'ós", fent al·lusió als mètodes emprats per executar l'engany.

Aquesta enginyosa però il·legal estratègia ha deixat les asseguradores i la policia de Califòrnia en alerta davant de possibles fraus similars, evidenciant fins a quin punt algunes persones poden arribar per intentar cobrar fraudulentament indemnitzacions.