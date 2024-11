Un influencer es gasta 1.400 euros a tatuar-se el penis i ara no pot mantenir relacions sexuals

El tatuador va trigar 90 minuts a completar l?obra. Foto: Freepik

Arthur O Urso , DJ i influencer brasiler de 37 anys, és conegut pel seu estil de vida poliamorós i per tenir el 70% del seu cos cobert de tatuatges. No obstant, el seu últim dibuix no va sortir segons el planejat. Arthur va gastar £1,200 en un tatuatge al seu penis, però la sorpresa va arribar quan es va assabentar que no podria tenir relacions sexuals durant més de dues setmanes per permetre que la pell es curi adequadament.

El tatuatge, que ell mateix va dissenyar, és un “símbol poliamorós” que reflecteix el seu estil de vida i és una combinació de símbols masculí i femení, juntament amb la lletra P, connectats per un cercle singular. Segons va explicar Arthur, aquest disseny és una representació personal de les relacions poliamoroses. "Ho veig com un acte de valentia, ja que triar aquesta zona va ser força atrevit i, per descomptat, dolorós", va confessar.

El tatuador va trigar 90 minuts a completar l?obra. Tot i l'anestèsia local, que va reduir el dolor durant el procediment, la recuperació ha estat molt més complicada . Arthur va revelar que el penis va estar entumit durant sis hores després del tatuatge, però el més difícil ha estat l' abstinència sexual. "La curació ha estat la part més dolorosa perquè necessito passar 15 dies sense tenir sexe amb les meves amigues", va comentar.

Arthur O Urso és legalment espòs de Luana Kazaki, de 27 anys, ia més manté relacions amb Emelly Souza, de 21 anys; Valquíria Santos, de 24; Damiana, de 23, i Amanda Albuquerque, de 28. Tot i les dificultats amb el seu últim tatuatge, no és la primera vegada que fa servir el seu cos com a llenç per expressar les seves creences. Al juliol de 2024, es va tatuar a la mà les paraules "amor lliure" com a protesta contra la discriminació cap al poliamor.

Arthur adverteix els que estiguin considerant un tatuatge similar: "No et pots fer un tatuatge així per impuls. Ha de ser una cosa ben pensada i feta de manera segura, perquè si alguna cosa surt malament, és només el teu problema".