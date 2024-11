Un influencer milionari s'injecta una vacuna per "envellir al revés" i gairebé li explota la cara

Bryan Johnson després i abans de punxar-se - Instagram

Un influencer milionari que busca envellir cap enrere va patir una “reacció al·lèrgica greu” després d'injectar-se el greix d'una altra persona a la cara, segons publica el Telegraph .

Bryan Johnson, l'home de 47 anys conegut per embarcar-se en tractaments de salut extravagants per recuperar el cos d'un adolescent, va veure el seu rostre “explotar” fins al punt que “ni tan sols podia veure”, segons relata el tabloide britànic.

Les fotografies publicades per l'exmagnat tecnològic a Instagram ho mostren entretancant els ulls a causa de les seves parpelles inflades, i amb la resta del rostre normalment cisellat inflat com un globus.

El senyor Johnson volia recuperar volum a la cara per contrarestar la seva estricta dieta vegana de 1.950 calories per dia que l'havia deixat amb un aspecte demacrat. "Per començar, el meu equip i jo avaluem tota la literatura científica sobre longevitat i envelliment, i classifiquem les teràpies de salut amb millors resultats i amb l'evidència més convincent", relata al post d'Instagram.

Descobrim que el greix facial és força important per a la manera com la gent percep la joventut. No importava com de bons fossin els meus biomarcadors si no tenia greix facial.

Aleshores, vam començar el “Projecte Baby Face” - projecte cara de bebè, en espanyol- per explorar si podia tornar a tenir la cara com si fos un nounat. Però com diuen, de la dita al fet hi ha un tros.

"Elegim una primera teràpia: injectar una matriu extracel·lular derivada del greix per restaurar el volum estimulant el creixement natural de greix del meu cos. És possible utilitzar el propi greix corporal per a això, però el problema era que no tenia prou greix al meu cos per extreure, així que vaig recórrer a un donant", exposa Johnson al compte d'Instagram. I aquest va ser el gran problema, el donant.