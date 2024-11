La impactant història d'una nena nord-americana: la van donar per morta en un incendi, però va estar segrestada sis anys

Imatge de fitxer d'un incendi | Europa Press

El desembre del 1996, un incendi va devastar la casa de Luz Cuevas i Pedro Vera a Filadèlfia, on la seva filla de 10 dies, Delimar Vera, estava dormint al segon pis. Les autoritats inicialment presumeixen que Delimar va morir al foc. No obstant, la mare mai no va deixar de creure que la seva filla estava viva, seguint un instint maternal que, amb el temps, demostraria ser encertat.

Sis anys després del tràgic incident, Luz es trobava en una festa d'aniversari quan va veure una nena anomenada Aaliyah. Immediatament va sentir que aquesta nena era la seva filla, Delimar. Segons The Guardian, la intuïció de Luz la va portar a investigar més a fons, sense deixar-se convèncer per les conclusions oficials.

Luz, convençuda que Aaliyah era la seva filla, va recollir un floc de cabell de la nena i el va lliurar a la policia per fer una prova d'ADN. En una entrevista amb el programa This Morning, Delimar va explicar que, des de jove, tenia un distintiu físic —uns clotets— que recordaven Luz. A més, va recordar com la seva mare biològica sempre li deia: "La sang truca", referint-se a la poderosa connexió que sentia amb ella.

L'anàlisi d'ADN va confirmar que Aaliyah era, de fet, Delimar Vera. Durant sis anys, Delimar havia viscut amb Carolyn Correa a Willingboro, Nova Jersey, a tan sols 15 milles de Filadèlfia. A partir d'aquell moment, la vida de Delimar va canviar de manera dràstica, i els mitjans de comunicació van prendre ràpidament control de la seva història. A This Morning, Delimar va compartir que, al principi, l'atenció mediàtica li va semblar emocionant, però aviat es va convertir en una càrrega. Els periodistes li impedien fins i tot entrar a casa per la porta principal.

La història de Delimar va ser documentada en una sèrie de tres episodis titulada The Hand that Robbed the Cradle de Fremantle. En una entrevista amb Variety, Delimar va parlar sobre la crisi d'identitat que va experimentar quan va descobrir que tenia dues famílies, i com va lluitar per trobar el seu lloc. A mesura que creixia, Delimar va enfrontar dificultats emocionals. Es va mudar amb el pare després d'una baralla amb la mare, però als 15 anys va acabar en una casa d'acollida. A The Guardian, va comentar com, durant la seva adolescència, es va sentir perduda i indigna a causa de l'experiència del segrest.

Va ser als 20 anys que Delimar va començar a canviar la seva perspectiva sobre si mateixa. Ja no es veia com una víctima sinó com una dona que havia viscut una experiència única. A partir d'aquell moment, va decidir enfocar-se a millorar la vida. Avui dia, Delimar està casada amb Isaiah i viu a Filadèlfia amb el seu fillastre d'11 anys. Tot i les dificultats del passat, segueix en contacte amb els seus pares biològics diverses vegades a la setmana, segons The Guardian.

El segrest de Delimar, encara embolicat en misteri, continua sent un tema que intriga la societat. A This Morning, Delimar va assenyalar que no sent la necessitat de confrontar Carolyn Correa, ja que, segons ella, la ment de Correa és difícil d'entendre i no creu que la dona li digui la veritat. Delimar també va insinuar la possibilitat que Correa no hagués actuat sola, suggerint que podria haver tingut un còmplice en aquest fosc succés.