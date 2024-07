Detingudes dues dones i un home per obligar a prostituir-se una dona a la qual havien promès "una vida millor" | Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han detingut a València dues dones i un home per presumptament obligar una dona nigeriana a exercir la prostitució. Pel que sembla, havien enganyat la víctima per venir a Espanya sota promeses de "una vida millor".

La investigació ha estat duta a terme per la Unitat contra les Xarxes d'Immigració i Falsedat Documental (UCRIF) de València i s'ha iniciat quan els agents han tingut coneixement que un possible grup criminal captava dones a Nigèria per obligar-les a exercir la prostitució a Espanya, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

Els agents han descobert que aquest grup de persones ara detingudes, també procedents de Nigèria, aprofitaven la seva relació amb familiars residents en aquest país per establir contacte amb dones a les quals, sota promeses de "una vida millor" a Espanya, aconseguien enganyar-les i les traslladaven a països d'Europa amb documentació falsificada presumptament per l'organització.

Un cop les dones es trobaven al país designat, el grup criminal despullava les seves víctimes de documentació personal i diners. Per aquesta raó, les víctimes arribaven a trobar-se amb deutes de fins a 50.000 euros que havien de tornar obligades a exercir la prostitució.

A més, les dones eren coaccionades a cometre delictes contra el patrimoni, com robar carteres o joies per entregar-les posteriorment als membres de l'organització.

Els agents han detingut tres persones, un matrimoni i una amiga d'aquest, d'entre 41 i 47 anys i de nacionalitat nigeriana, com a presumptes autors d'un delicte de tracta de persones amb fins d'explotació sexual. Els detinguts, amb antecedents policials, han passat a disposició judicial.

La Policia Nacional, en col·laboració amb una ONG, ha gestionat un habitatge per a la víctima, a més d'ajuda psicològica amb l'objectiu de "restituir el seu benestar físic i mental".