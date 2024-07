Un home assassina a trets la seva dona i després se suïcida a Alacant

La Policia Nacional està investigant el succes. (Foto: EuropaPress)

Un home ha matat presumptament la seva dona i després s'ha suïcidat a Alacant . La policia ha trobat els cossos de tots dos amb trets d'escopeta a la vivenda de la parella aquest diumenge a la nit, segons han confirmat a Europa Press fonts policials.

La policia va accedir a la vivenda del carrer Verge de Socorro a les 23.00 hores després de rebre l'avís d'un familiar de les víctimes mortals, ja que aquests no li agafaven el telèfon. Les víctimes mortals són una dona russa de 36 anys i un home espanyol de 33.

No constaven denúncies prèvies per maltractaments i de confirmar-se aquest cas com a violència masclista se suma a les altres quatre dones assassinades per les seves parelles durant el cap de setmana a Salou, Sabadell, Madrid, Buños i ara Alacant.

La Policia Nacional està investigant la causa de les morts, però si es confirma que es tracta d'un crim masclista, ja seria el cinquè homicidi a la Comunitat Valenciana el 2024.

El Ministeri d'Igualtat ha convocat aquest dilluns un minut de silenci a les 12 del migdia al qual està previst que hi assisteixi la ministra d'Igualtat, Ana Redondo.