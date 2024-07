Detingut un fugitiu albanès que havia anat a Eivissa per matar un compatriota

Cotxe de la Policia Nacional. Foto: EuropaPress

La Policia Nacional ha detingut a Eivissa un fugitiu albanès que, presumptament, s'hauria desplaçat a Espanya per participar en l'assassinat d'un compatriota i tenia una ordre de detenció per estar relacionat amb la possessió i la producció d'armes, explosius i munició a Albània.

Segons un informe del cos policial, el detingut pertanyia a una organització criminal dedicada a la comissió de "delictes greus contra les persones", les funcions principals de les quals eren les d'instruir sobre com dur a terme assassinats, reclutar nous integrants, assignar missions entre ells. i donar instruccions sobre com localitzar els objectius i assassinar-los.

Dins de l'organització, el fugitiu feia d'intermediari entre el finançador que feia els encàrrecs i els membres de l'entramat, transmetent així les missions i repartint-ne els diners assignats.

A més, li constava una ordre de detenció per estar relacionat amb la possessió i producció d'armes, explosius i munició a Albània. La investigació es va iniciar quan la policia va tenir constància que l?integrant de l?organització podria trobar-se a Espanya organitzant l?assassinat d?un compatriota, per la qual cosa el van considerar extremadament perillós. Gràcies a indagar a l'entorn més proper al fugitiu van descobrir que es trobava a l'illa d'Eivissa, on va ser finalment localitzat i detingut