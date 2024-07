Mor una nena de 12 anys després de bolcar amb un quad a Fuentidueña del Tajo

Foto: EuropaPress

Un nena de 12 anys va morir ahir a la nit i la seva amiga, de 13, ha resultat ferida de gravetat després de bolcar el quad en què viatjaven a la localitat de Fuentidueña del Tajo , ha informat a Europa Press una portaveu d'Emergències Comunitat de Madrid 112.

El sinistre, les causes del qual investiga ara la Guàrdia Civil, ha passat minuts abans de les 22 hores al carrer Sis, situat a la urbanització Alarilla. Les dues noies viatjaven per un camí que tenia graveta quan el qual va bolcar i les dues menors van caure a terra. La més petita va tenir problemes per respirar i va entrar en parada cardiorespiratòria.

Van ser els veïns els que van atendre en un primer moment les nenes, seguint les instruccions que el centre coordinador de serveis d'emergències els donava per telèfon.

Fins al lloc hi ha acudit primerament una UVI de Taráncon (Toledo), per la proximitat de la urbanització amb aquestes província. Amb els agents i els sanitaris del Summa-112 que també han arribat al lloc, han realitzat a la noia de 12 anys maniobres de reanimació cardiopulmonar durant una hora, però passat aquest temps només han pogut confirmar la seva mort.

Així mateix, han atingut el seu acompanyant, l'adolescent de 13 anys que tenia policontusions i magullades, ia la qual van traslladar a l' Hospital Gregorio Marañón amb un pronòstic greu. Agents de la Guàrdia Civil de Madrid investiguen el sinistre i les possibles responsabilitats, ja que aquest vehicle no pot ésser conduït per menors.

Els perills d'un quad

Un quad , també conegut com a vehicle tot terreny (ATV, per les sigles en anglès), és un vehicle motoritzat dissenyat per manejar-se en una varietat de terrenys. Els quads tenen quatre rodes i un seient que permet al conductor asseure's a rialla, similar a una motocicleta, i manejar amb un manillar. Són populars per a activitats recreatives i esportives, així com per a tasques agrícoles o industrials a causa de la seva versatilitat i capacitat per travessar terrenys difícils.

Conduir un quad comporta certs riscos degut al seu disseny i ús en terrenys irregulars. Alguns dels principals perills inclouen: