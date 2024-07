Detenen a València un home que va violar una nena als Estats Units

Foto: EuropaPress, CanvaPro

La Guàrdia Civil de València, en col·laboració amb el Federal Bureau of Investigation (FBI), ha detingut un home que presumptament va violar una nena d'11 anys als Estats Units.

La Benemèrita explica, en un comunicat, que des del 2018 l'Equip Dona-Menor (EMUME) de València ha prestat suports a través de la Unitat de Cooperació Internacional per l'FBI mitjançant comissió rogatòria de la Fiscalia General de l'Estat.

Les seves comeses han estat localitzar i obtenir mostres d'ADN d'una persona que hauria agredit sexualment una menor d'11 anys als Estats Units. A través de "nombrosos dispositius", es va poder determinar la identitat i la ubicació del fugitiu.

Es van recollir diverses mostres d'ADN que van ser remeses per a la seva anàlisi als Estats Units per a la seva utilització com a element de prova en el procés de recerca per l' FBI .

Les anàlisis comparatives d'ADN van donar resultat positiu i van verificar la responsabilitat de l'home objecte de la investigació internacional. Arran d'aquestes anàlisis, aquest juliol es va constituir un dispositiu per aturar aquest home de 45 anys i nacionalitat espanyola.

Als Estats Units se li atribueixen tres càrrecs, els d' agressió sexual depredadora contra una menor , violació en primer grau i violació en primer grau sota coacció forçosa.

CADENA PERPÈTUA

Aquests fets als Estats Units poden comportar una condemna que suposi la cadena perpètua. Ha estat lliurat al Jutjat d'Instrucció Número 16 de València.

Tot i això, en tractar-se d'una ordre d'extradició, el procediment judicial incoarà el Jutjat Central d'Instrucció número 5 de Madrid, detalla l'Institut Armat.

Hi ha molts altres delictes que poden conduir a la cadena perpètua als Estats Units, com són els següents: