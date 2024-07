Castella-la Manxa revisarà la pena de 6 anys de presó de l'octogenari que va matar un lladre reincident

El jurat popular va condemnar aquesta persona com a autor d ?un delicte d?homicidi amb dol a una pena de sis anys i tres mesos de presó, però la seva defensa va recórrer la sentència en apel·lació.

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa ha acollit la petició i ha assenyalat la vista per al proper 1 d'octubre al saló de Plens del Tribunal Superior de Justícia d'Albacete per revisar la pena de presó de l'octogenari que va matar el lladre que va intentar entrar a casa seva.

EL LLIBER JUBILAT VA SER CONDEMNAT A SIS ANYS DE PRESÓ PERÒ HA RECORREGUT LA SENTÈNCIA

Els fets van passar la nit de l'1 d'agost del 2021, quan l'autor de l'homicidi estava dormint quan es va aixecar sobresaltat adonant-se que estava patint un robatori al traster del jardí de casa seva ubicada a Ciudad Real.

L'ancià va agafar una escopeta, va sortir al jardí i va disparar en tres ocasions contra el lladre provocant la seva mort. Posteriorment va trucar a la Policia explicant-los el que havia passat a la seva finca i des de llavors ha viscut un periple judicial als tribunals.

El jurat va condemnar el llibreter jubilat que ha complert els 81 anys i que pateix trastorns psiquiàtrics. El jurat popular, a més de la pena de presó, també va demanar que s'indemnitzés els pares i germans del mort amb 153.000 euros.

El jubilat que s'ha declarat insolvent, ja que els seus ingressos provenen d'una pensió mensual de 900 euros i va iniciar una col·lecta per aconseguir la indemnització que el jurat li va imposar .

Per al seu advocat defensor "la seva vida corria evident perill, sobretot tractant-se d'un perillós criminal amb antecedents policials per intent d'homicidi" i així ho va fer constar en el seu recurs d'apel·lació .

ELS FAMILIARS DEL LLADRE REINCIDENT VOLEN QUE L'OCTOGENARI COMPLEIXI INTEGRAMENT LA PENA IMPOSTA PEL JURAT POPULAR



La defensa del lladre mort s'ha oposat que es revisés la sentència , a més que demana que no es procedeixi a l'absolució de l'octogenari , ni que s'acordi la baixada de la pena imposada per eximent incompleta d'alteració psíquica amb atenuant per confessió, ni que es redueixi la quantia de la indemnització .

Al·lega que "no s'aprecia eximent completa d'alteració psíquica en haver quedat acreditat que no pateix una malaltia mental, sinó un mer trastorn de la personalitat que no implica cap patologia psíquica". També assenyala en el seu escrit que "no s'aprecia eximent de legítima defensa putativa en haver quedat acreditat que es va actuar de manera ofensiva, no defensiva". També descarta que l'octogenari hagués actuat sota l'eximent de la por insuperable.