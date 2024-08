Atropellament multitudinari a Madrid: perd el control del cotxe i atropella 5 persones

L?estat del carrer després de l?accident. Foto: Emergències Madrid

Una dona va perdre completament el control del cotxe que conduïa i el vehicle va impactar un quiosc de l'ONCE i també va atropellar 3 menors i 2 dones al carrer Guetaria, a Usera, un dels districtes de la ciutat de Madrid.

Després d'atendre els ferits al lloc dels fets, Emergències Madrid, Samur-Protecció Civil va decidir que 4 havien de ser hospitalitzats amb ferides lleus, mentre que l'altre afectat per l'atropellament està amb pronòstic reservat.

La Policia Municipal de Madrid està investigant els fets, mentre que al lloc dels fets, per a l'atenció dels ferits i en la gestió del trànsit també hi van col·laborar efectius dels bombers de la capital d'Espanya.

Punts negres a la ciutat

L'any passat es van registrar un total de 20.206 accidents de trànsit a la ciutat de Madrid, mentre que el 2023 la xifra ha disminuït a menys de 17.000 sinistres. Aquestes dades han estat revelades pel Portal de dades obertes de l'Ajuntament de la ciutat.

Per districtes, Puente de Vallecas i Salamanca són els que més accidents de trànsit van registrar, amb 1.144 i 1.027 sinistres respectivament, tots dos superant els 1.000 accidents. Altres districtes amb xifres altes, encara que per sota d'aquest llindar, inclouen Centre (994), Carabanchel (992), Chamartín (982) i Ciudad Lineal (926). En contrast, les xifres més baixes es van produir en districtes com Vicálvaro (287), Barajas (299), Moratalaz (375), Villa de Vallecas (464) i Villaverde (572).

Per hores, el nombre més gran d'incidents té lloc a les hores centrals del dia, entre les 12 i les 17 hores, mentre que per dies de la setmana, dijous i divendres són els dies en què es produeixen el nombre més gran d'accidents . El 96,74% de les persones implicades en un accident van donar negatiu a la prova d'alcoholèmia, segons les dades reflectides per l'esmentat portal .

D'aquesta manera, hi ha zones conegudes com a punts negres, amb els quals es fa referència a aquelles interseccions, vies urbanes i interurbanes en què es registren el nombre més gran d'accidents. La principal zona que encapçala aquest llistat és el quilòmetre 5 de la A-2, en concret, el punt situat al costat del Pont de la Cea . Tot i això, no és l'únic en què es registra un elevat nombre d'incidents.