Mor un nen de set anys després d'un accident amb una moto d'aigua a Marbella

Fitxer - Imatge de fitxer d'una moto d'aigua. - EUROPA PRESS - Arxiu

Un nen de set anys ha mort aquest dijous passat, 1 d'agost, després d'un accident amb una moto d'aigua a una platja del municipi malagueny de Marbella.

Els fets van tenir lloc aquest dijous a la tarda, cap a les 19.30 hores a la platja del Pinillo, a l'esmentat municipi. Segons ha avançat diari 'Sud', l'accident va tenir lloc quan va bolcar la moto aquàtica en què sembla que anava el menor juntament amb un adult.

Així, segons han confirmat fonts properes al cas, després del succés, al menor se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar a l'hospital, on va arribar per mitjans privats, i on, finalment, va morir.