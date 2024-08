Mor un home en unes festes de Vigo després de desprendre's el braç d'una atracció | Europa Press

Un home, de 36 anys, ha perdut la vida a les festes de Matamá, a Vigo, després de desprendre's el braç de l'atracció del saltamartí i quedar atrapat. El succés es va produir cap a les 02.00 hores d'aquest dissabte al carrer de Manuel Cominges. L'home, segons han informat fonts policials, va resultar ferit de gravetat i va morir al punt.

Testimonis presencials han assenyalat que l'atracció estava fent marxa enrere quan un dels braços es va trencar i l'habitacle va caure contra el terra. En el moment de l'accident estava actuant Kiko Rivera. La festa va quedar suspesa tan aviat com es va conèixer el succés i els serveis d'emergències van confirmar la defunció.

Fins al punt es van desplaçar els professionals d'Urxencias Sanitarias de Galicia-061, els Bombers de Vigo, la Policia Nacional i Local i l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Vigo. Un cop al lloc, els Bombers van haver de fer ús de material de desencarceració per poder alliberar el cos de la víctima, atrapat entre el seient i la barana.

De la investigació per determinar la causa dels fets se n'ha fet càrrec el Jutjat d'Instrucció número 3 de Vigo, en funcions de guàrdia. La comissió de festes, a través de les xarxes socials, ha anunciat que suspenen tota la programació i ha enviat el condol a la família.

Així mateix, el cantant Kiko Rivera, que actuava al recinte quan es va produir el succés, també ha enviat el condol als familiars i ha enviat una "càlida abraçada" a la comissió de festes. També l'alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha traslladat les seves condolences a la família i amics del difunt. "Tot el meu afecte i suport en aquest moment difícil", ha assenyalat a través del seu compte a la xarxa social X.

De la mateixa manera, el PP de Vigo s'ha mostrat "consternat" pel succés i s'ha sumat a les condolences als familiars i amics de la víctima. Per la seva banda, el portaveu municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha donat el condol a la família i amics i ha demanat una "investigació exhaustiva" per esclarir les causes del succés i determinar "si es podia haver evitat".