Troben el cadàver d'un pres que es va penjar en una presó de Salamanca

La presó salmantina. Foto: Google Maps

Un intern de mitjana edat, de nacionalitat espanyola i que complia condemna a la presó de Topas , a la província de Salamanca, va ser trobat mort a la seva cel·la diumenge passat 4 d'agost. Es tracta del segon pres que mor al centre penitenciari en dues setmanes després de la mort el 25 de juliol passat d'un altre intern que va calar foc al matalàs quan es trobava al mòdul d'aïllament de la presó salmantina.

En aquesta ocasió, els funcionaris que estaven de servei van trobar el reclús penjat dins de la seva cel·la, en què vivia sol, i després es va activar el protocol de suïcidi sense poder fer res per salvar la seva vida, segons han informat Comissions Obreres.

CCOO ha recordat que la mort per suïcidi és la primera causa de mort no natural a Espanya des del 2008 i ha precisat que a la presó el nombre de suïcidis és aproximadament 20 vegades més gran que entre la població en general.

Els representants de CCOO al Centre Penitenciari de Topas han denunciat la "greu situació" que, al seu parer, es viu en aquesta presó per la "manca de recursos humans, la deficient atenció sanitària, l'augment de presos amb patologies mentals i toxicomanies no tractades adequadament, al que en aquesta època estival s'uneixen les diferents onades de calor, generen un augment de la conflictivitat i alteració de la normal convivència al centre”.

Des del sindicat han insistit que no es dispensa una atenció sanitària adequada i han criticat que no es compta amb subdirector mèdic al centre i que de nou metges “només n'hi ha tres disponibles i la relació de llocs de treball no contempla la figura del psiquiatre malgrat que una immensa majoria d'interns prenen medicació psiquiàtrica”.

Igualment, el sindicat ha alertat que "la sanitat penitenciària està agonitzant", ja que el personal facultatiu "no vol treballar a les presons perquè no és atractiu, la població reclusa està sense l'atenció mèdica primària adequada, molta amb problemes de sobredosi i suïcidis".

A més d'aquests fets, han recordat que han augmentat les agressions als empleats públics penitenciaris amb nou agressions a la presó de Topas durant l'any 2023.