Mor ofegat un nen de dos anys en una piscina de Sevilla

Un nen de gairebé dos anys va morir aquest dilluns a la tarda en caure i ofegar-se en una piscina d'un habitatge familiar ubicat a la urbanització Los Pinos del Nevero, pertanyent al terme municipal d'Alcalá de Guadaíra (Sevilla) encara que més proper al de Dues Germanes.

Segons fonts policials, el tràgic succés va tenir lloc a mitja tarda, cap a les set de la tarda, quan tot apunta que el nen es va precipitar a la piscina sense que els seus familiars se n'adonessin en un primer moment. Tot i que van trucar al telèfon d'emergències sanitàries 061, no es va poder fer res per reanimar-lo i va morir camí de l'Hospital Virgen del Rocío.

Efectius de la Policia Nacional i de la Policia Local de Dos Hermanas --on està empadronada la família del menor-- es van personar al lloc atès que hi va haver moments de gran tensió i per fer-se càrrec de la investigació tendent a aclarir les circumstàncies del succés .