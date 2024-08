Mor una espanyola després de sotmetre's a una operació d'estètica a Istanbul

Imatge d'arxiu dels jutjats d'Istanbul @ep

La Fiscalia General d'Istanbul ha iniciat una investigació per la mort d'una dona espanyola de 42 anys que va morir al país després de sotmetre's a principis d'agost a una operació amb finalitats estètiques en un hospital privat de la ciutat turca.

La dona, procedent de la Comunitat de Madrid, va ser traslladada amb dificultats respiratòries a una unitat de cures intensives després de l'operació i va morir poques hores després, segons ha informat el diari 'Cumhuriyet'.

El cos de la dona va ser dirigit a l'Institut de Medicina Legal, on se li ha realitzat l'autòpsia per determinar la causa de la mort. Està en espera del seu lliurament a familiars i funcionaris del consolat per repatriar Espanya.

A la premsa turca també asseguren que el metge que va practicar l'operació va ser detingut, tot i que posteriorment va quedar en llibertat amb càrrecs mentre la investigació continua.