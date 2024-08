Desmantellada una xarxa criminal que traficava amb migrants indis i bolivians

Un moment de l?operatiu. Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional, amb la col·laboració d'Europol i l'agència de seguretat nord-americana Homeland Security Investigations, han desarticulat una organització criminal internacional presumptament dedicada a afavorir la immigració irregular i falsedat documental, assentada principalment a Espanya i Itàlia .

En concret, han estat detingudes 77 persones a les províncies de Barcelona (32), Madrid (9), Biscaia (5), Múrcia (2), Màlaga (2), Granada (1), València (1), Illes Balears ( 5), Cantàbria (1), Saragossa (17), Bilbao (2), entre les quals hi ha els sis líders de l'organització, que han ingressat a la presó, segons ha informat el Ministeri de l'Interior en un comunicat.

A l'operatiu hi han participat més de 200 agents de diferents províncies d'Espanya, s'han fet més de 10 registres en domicilis i agències de viatge, i s'han confiscat més de 500.00 euros en efectiu.

Segons assenyalen, l'organització estava establerta a Espanya i Itàlia i comptaven amb col·laboradors a Líbia, Bolívia i Mèxic. La investigació, que es va iniciar l'any 2022, va tenir l'origen en la detecció per part dels agents d'un increment notable del flux d'immigració il·legal per part de ciutadans d'origen indi i la utilització d'Espanya com a país de pas cap a Mèxic, amb l'objectiu de dirigir-se als Estats Units o al Canadà.

Els aconseguien passaports i, amb els documents, els migrants viatjaven a Madrid o Barcelona passant el control fronterer fent-se passar pels seus veritables titulars, tot això a canvi de quantitats que oscil·laven entre 8.000 i 10.000 euros.

La investigació continua oberta i la col·laboració de l'Oficina Central d'Operativa Documental (Punt Atenes) ha resultat essencial per a l'èxit d'aquesta, segons remarca el Ministeri de l'Interior.

Dins de la Unitat Central Contra Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals es troba el Punt Atenes, que actua com a call center per a la realització de consultes ràpides per part de qualsevol agent de la Policia Nacional, que en el transcurs de les seves actuacions, detecti documents amb indicis de falsificació o de dubtosa autenticitat. En cas positiu, els agents del Punt Atenes fan en un termini màxim de 10 minuts un informe tècnic amb signatura digital, que és remès al correu electrònic de la Comissaria o Unitat policial dels actuants.