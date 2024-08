Detenen el presumpte autor d'una agressió sexual a Vitòria

Un cotxe de l'Ertzaintza. Foto: Ertzaintza

Agents de l'Ertzaintza han detingut un home acusat d'una presumpta agressió sexual a una dona en uns trasters d'un immoble de Vitòria. L'agressió, que va tenir lloc dimarts passat, es va produir després que víctima i agressor quedessin després de conèixer-se a les xarxes socials.

Segons han informat fonts del Departament basc de Seguretat, l'arrest es va produir dijous passat a la tarda 8 d'agost, després que l'Ertzaintza aconseguís identificar el presumpte agressor sexual, que va ser citat en dependències policials i, posteriorment, detingut.

Segons va denunciar la dona, l'agressió es va produir dimarts 6 d'agost als trasters d'un immoble del barri Eixample de la capital alabesa, on la víctima va ser forçada per l'home a una acció sexual no consentida.

L'arrestat, de 21 anys, ha estat posat a disposició judicial aquest divendres, una vegada finalitzades les diligències policials corresponents.