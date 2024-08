300.000 confinats pel virus del Nil a la província de Sevilla

Peu de Foto: Concentració dels veïns de la Pobla del Riu (Sevilla) en protesta pel virus del Nil. Signatura: EUROPA PRESS

Confinats és com viuen milers de famílies de la província de Sevilla a causa dels núvols de mosquits que campen a gust en 13 municipis i que poden transmetre el Virus del Nil .

Les autoritats ja han comptabilitzat dues mortes i nou contagiades per aquesta causa aquest 2024, segons dades oficials proporcionades per la Junta d'Andalusia, informació que dista molt de la recollida per la població que denuncia, a més de la inacció del Govern regional, la poca transparència daquest registre.

L'última mort registrada, una dona de 86 anys resident a La Puebla del Río, ha estat el detonant perquè la societat hagi pres cartes a l'assumpte i s'agrupi al voltant de la plataforma 'Lluita contra el Virus Nil', un moviment que demanda més investigació i solucions que garanteixin, després d'anys d'angoixa, la tranquil·litat dels habitants residents als dos marges del riu Guadalquivir, com ara el desenvolupament d'una vacuna que va quedar paralitzada per manca de fons, asseguren.

Els ajuntaments van posar en marxa el pla de fumigació a les zones urbanes, la Diputació de Sevilla ha invertit fins a milió i mig per reforçar aquestes accions, però les àrees privades han quedat al marge del pla d'actuació, igual que els arrossers, que no poden utilitzar fitosanatiaris per eliminar les larves i els mosquits dels seus cultius. Mentrestant, les administracions locals i la població exigeixen a la Junta que, atès que és un problema de salut pública, afronti el problema.

Aquest mosquit transmissor del VNO és present també en zones com Barcelona, Extremadura (on ja s'ha reportat algun cas), el Delta de l'Ebre i la Comunitat Valenciana, llocs on sí que està permès fer servir fitosanitaris per eradicar les larves i els insectes adults.