Mor un home de 22 anys després de patir un accident mentre pilotava un quad

Foto: Europa Press

Un home de 22 anys va morir diumenge passat 11 d'agost a la tarda després de patir un accident amb un quad al barri Gorosurreta d'Etxalar, segons han informat des del Govern de Navarra.

El centre de gestió d'emergències de SOS Navarra 112 ha rebut avís diumenge a les 21.36 hores que un home de 22 anys havia sortit del seu domicili a Bera amb un quad i no havia tornat, per la qual cosa es va activar per trobar un dispositiu de recerca format per efectius de bombers del parc d'Oronoz, el Grup de Rescat Tècnic (GRT), bombers voluntaris de Bera i agents de la Policia Foral i La Guàrdia Civil.

Integrants del grup de bombers voluntaris de Bera van localitzar, al voltant de les 23.00 hores, el vehicle bolcat i el cos sense vida de l'home a la zona de Lizaietako Benta, al barri Gorosurreta d'Etxalar, propera a la frontera amb França.

El cos del mort ha estat traslladat a l'Institut Navarrès de Medicina Legal, on se li practicarà l'autòpsia. Efectius de la Guàrdia Civil instrueixen les diligències del sinistre.