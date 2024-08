Detingut un home per amenaçar un company de feina amb un ganivet

Un agent de la Policia Nacional. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut un home, de 67 anys, per amenaçar el seu company de feina amb un ganivet en una cafeteria de Las Palmas de Gran Canària.

La detenció es va produir després que una trucada a la Sala 091 de la Policia Nacional alertés que una persona estava sent amenaçada amb un ganivet per un company de feina en una cafeteria, en què treballaven tots dos, segons ha informat el cos policial a nota de premsa.

Fins al lloc es van desplaçar agents de la policia que, una vegada van arribar a la zona, es van entrevistar amb la víctima i amb un altre company que havia estat testimoni dels fets, els quals van manifestar que el presumpte autor havia abandonat el lloc en adonar-se que s'havien comunicat els fets a la policia.

Els agents van iniciar llavors una recerca per zones limítrofes a la cafeteria, i van aconseguir localitzar l'arrestat al barri d'Arenals, on van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces.

Un cop finalitzades les diligències policials van ser posades, juntament amb el detingut, a disposició de l'autoritat judicial corresponent.