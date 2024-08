Una veïna de Burgos troba una granada quan buscava entre la roba al traster

Una veïna de Burgos troba una granada quan rebuscava entre la roba al traster. - POLICIA NACIONAL

La Policia Nacional s'ha desplaçat aquest matí a un habitatge del barri de Cortes, a Burgos, després del requeriment de la propietària per la troballa entre unes caixes de roba d'un projectil 'tipus granada', segons han informat fonts policials.

L'avís ha posat en alerta efectius de la Comissaria Provincial de Burgos, que, davant dels fets comunicats, han sol·licitat la presència dels tècnics especialistes en desactivació d'artefactes explosius (TEDAX), desplaçats des de la Prefectura Superior a Valladolid.

Després de l'examen de l'artefacte, d'uns 50 centímetres de longitud, s'ha comprovat que estava buit, per la qual cosa no tenia càrrega explosiva i mecanisme de detonació, per això en aquest cas no revestia cap perill.

Interpel·lada la propietària sobre la seva troballa, aquesta ha explicat que l'ha trobat entre diverses caixes amb roba, emmagatzemades al traster pel seu marit ja mort, des que va prestar el servei militar.

L'artefacte ha estat retirat i traslladat a dependències policials per a la posterior destrucció.

Els experts policials subratllen la importància, davant d'aquest tipus de troballes o descobriments, de no tocar res i donar compte immediatament a les Forces i Cossos de Seguretat competents.