Mor un nen de 10 anys després de ser agredit en un camp de futbol de Toledo / Arxiu

Un nen de 10 anys ha mort aquest diumenge després de ser agredit amb un objecte punxant al camp de futbol de la localitat toledana de Mocejón . Així ho han confirmat a Europa Press fonts de la Delegació del Govern a Castella-la Manxa, que indiquen que l'agressió ha tingut lloc a les 10.00 hores.

La Unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil i el Grup d'Informació de la Comandància de Toledo han desplegat un operatiu amb una desena de patrulles per aturar l'autor. Des del Servei d'Atenció i Coordinació d'Urgències i Emergències 112 de Castella-la Manxa han indicat que la trucada d'avís s'ha enregistrat abans de les 10.00 hores des del camp de futbol 'Ángel Tardío'.

El menor es trobava en un lateral del camp quan ha estat agredit per un home. Fins allà s'han desplaçat metge d'urgències, un helicòpter sanitari i una UVI, que tan sols n'han pogut certificar la mort

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, s'ha mostrat "commocionat" per la mort d'un nen de 10 anys aquest diumenge a la localitat toledana de Mocejón, després d'atacar amb un objecte punxant al camp de futbol 'Ángel Tarda'.

A través de la xarxa social 'X', el titular de l'Executiu regional ha expressat el condol i la proximitat a la família del menor. " També desitjo que es doni aviat amb l'autor dels fets i se'l posi a disposició judicial com més aviat millor . Aquestes situacions són inacceptables i han de tenir com a conseqüència un càstig just", ha afegit.