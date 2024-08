Dos menors assassinats en només 24 hores a Espanya

Un agent de la Guàrdia Civil durant el minut de silenci per l'assassinat d'un menor, a la porta de l'Ajuntament de Mocejón, el 18 d'agost del 2024, a Mocejón, Toledo, Castella-la Manxa (Espanya). L'Ajuntament de Mocejón ha decretat tres d

Dos menors han estat assassinats aquest cap de setmana a Espanya, amb tot just 24 hores de diferència: un nen d'11 anys que va ser apunyalat aquest diumenge per un encaputxat mentre jugava en un camp de futbol, i una menor de 17 anys, que va morir dissabte passat després de rebre un tret presumptament a les mans del seu padrastre. En declaracions a Europa Press, la directora d'Incidència Social i Política de Save the Children, Catalina Perazzo, ha advertit que aquests casos només són "la punta de l'iceberg" de la violència contra la infància a Espanya.

"Són un exemple més de com hi ha molts casos de violència contra la infància i l'adolescència. Que els que veiem són la punta de l'iceberg i són situacions molt greus, però que n'hi ha d'altres que no es detecten i és important que es conscienciï la societat sobre que la violència contra la infància no es pot tolerar", ha subratllat Perazzo.

En aquest sentit, ha recordat que fa tres anys es va aprovar la Llei Orgànica de Protecció Integral de la Infància davant de totes les formes de violència (LOPIVI) però ha puntualitzat que "segueix fent falta feina, sobretot de conscienciació i de formació".

"Que els mateixos nois i noies puguin identificar les situacions de violència i que els professionals i les professionals també tinguin la capacitat d'acompanyar, sobretot ajudar, de detectar les situacions de violència", ha insistit.

L'altre "gran repte" en violència contra la infància, segons ha afegit Perazzo, és "l'especialització de la justícia i la fiscalia".

Així s'han pronunciat des de Save The Children després de conèixer aquests dos casos de violència. El primer va ser el d'una menor de 17 anys, que va morir dissabte passat després de rebre presumptament un tret per part del padrastre en localitat toledana d'Otero. La mare, de 36 anys, també va resultar ferida molt greu i va ser traslladada a l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid. A l'operatiu també hi va participar la Guàrdia Civil.

Tot just 24 hores després, un nen d'11 anys va morir després de ser agredit amb un objecte punxant mentre jugava amb altres companys a les instal·lacions esportives de la localitat toledana de Mocejón. Després de passar el succés, es van desplaçar fins al lloc un metge d'urgències, un helicòpter sanitari i una UVI, que només van poder certificar la mort. La Guàrdia Civil ha desplegat un ampli operatiu per aturar l'autor de l'assassinat.

Que no es produeixin discursos d'odi

En aquest darrer cas, el portaveu de la família, Axel Sánchez, ha demanat que no es criminalitzi ningú "per l'ètnia, per la raça, pel color, per la seva creença" i que es deixi treballar la Guàrdia Civil per atrapar a l'agressor.

Precisament, sobre aquesta crida, Catalina Perazzo considera "molt encertada" la postura de la família del menor i s'ha mostrat d'acord a "evitar els discursos d'odi".

"Nosaltres estem, òbviament, d'acord que això no passi, perquè aquest tipus de discursos no se sustenten en les dades i després només generen emocions negatives que compliquen l'harmonia a la societat", ha assenyalat Perazzo.