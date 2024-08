Detinguts dos menors per calar foc a un sense sostre que dormia a Adra (Almeria)

Un operatiu de la Guàrdia Civil a Adra. Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil de la Comandància d'Almeria, ha detingut a Adra dues persones i ha investigat dues més, tots menors d'edat, pels delictes d'homicidi en grau de temptativa i odi, després de tenir coneixement que una persona sense llar que dormia a la via pública havia estat atacada patint cremades per l'actuació violenta.

L'operació es va iniciar a mitjans del mes abril, quan el Centre de Comandament i Coordinador de serveis del 062 de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Almeria va alertar una patrulla pertanyent al Lloc Principal de la Guàrdia Civil d'Adra indicant que, a través del Centre d'Emergències del 112, havia entrat l'avís de diverses persones informant que havien calat foc a una persona sense llar a l'esmentat municipi.

En arribar, els agents van comprovar com la víctima havia cremada. L'actuació d'un veí de la mateixa localitat al veure que la vestimenta de la víctima estaven en flames va anar a ajudar-lo per sufocar-la, segons ha detallat la Guàrdia Civil en una nota.

La investigació sobre aquest succés va ser duta a terme pel personal de l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de l'Ejido. Després de reunir i analitzar els indicis del lloc i les manifestacions dels possibles testimonis, van fer una reconstrucció dels fets, on es va determinar la suposada implicació de quatre persones, tots menors d'edat. Dues d'aquestes persones van ser les que van calar foc a la persona sense llar, mentre que les altres dues els ajudaven i animaven a fer-ho.

Com a resultat de l'Operació Puerto Fenici, la Guàrdia Civil de la Comandància d'Almeria ha localitzat i detingut dues persones (menors d'edat) com a suposats responsables d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un altre d'odi, i n'ha investigat dues més per suposats col·laboradors necessaris per a la comissió dels fets.

Aquest tipus d'actuacions estan dins de les conductes que els suposats autors poden desenvolupar com a Aporofòbia i les víctimes d'aquests delictes, en cas que així siguin considerats per les instàncies judicials, podran ser rescabalades i protegides d'acord amb el dany sofert, amb les responsabilitats que la llei estableix per al cas dels menors i els seus pares si és el cas.

Les diligències instruïdes i els detinguts i investigats han estat posades a disposició de la Fiscalia de Menors d'Almeria, que ha decretat, com a mesura cautelar, l'ingrés a un centre de reforma de menors als dos detinguts. Les actuacions han estat supervisades per l'Equip de Resposta de Delictes d'Odi (REDO) de la Comandància, a fi de garantir una resposta adequada de la Guàrdia Civil contra els delictes d'odi i les conductes que vulnerin les normes legals sobre discriminació.