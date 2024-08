Detingut un home quan es presumia en directe a una xarxa social de la seva fugida de la justícia

Imatge del detingut - EP

La Policia Nacional ha detingut a València un home de 28 anys que tenia en vigor cinc reclamacions judicials, dues per ingressar a la presó. L'arrest es va produir aquest dimarts minuts després que presumís en un vídeo en directe a una xarxa social que aquella mateixa tarda havia de presentar-se en un centre penitenciari i no hi acudiria, mentre afirmava que la policia hauria de buscar-lo, ja que "per a això els paguen, que treballin”.

Els fets van passar dimarts a la tarda al barri de la Fuensanta quan agents policials, que prestaven servei de prevenció de la seguretat ciutadana, van acudir al lloc on el sospitós de cinc cerques per jutjats de València i Castelló es trobava emetent en directe un vídeo en una xarxa social, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

L'home estava assegut en un banc de la via pública, on estava fent emissions en directe en una xarxa social des de les quatre de la tarda. Una usuària li va preguntar si ingressaria a la presó, a la qual cosa ell va respondre: "No crec i amb aquesta calor, menys", i afegia: "Que em busquin, que per això paguen a la Policia; que treballin i que busquin" .

Així mateix, també presumia del consum de drogues. El sospitós, en veure els agents aproximar-se al lloc, va intentar fugir cap a un dels portals, fent cas omís a les indicacions dels efectius, que el comminaven a aturar-se.

Finalment, els policies van aconseguir interceptar-ho si bé l'home suposadament va oferir "gran resistència" i va lesionar una de les agents. En el moment de la detenció van començar a aproximar-se desenes de persones residents a la zona, que van increpar els policies i pretenien entorpir la detenció.

L'home va ser arrestat per constar-li cinc reclamacions judicials per a la seva detenció, dues per ingressar a la presó per robatori amb violència i conducció temerària i la resta per robatori amb força i trencament de condemna, així com per un delicte d'atemptat a agent de la autoritat. El detingut, d'origen espanyol i amb nombrosos antecedents policials, ja ha passat a disposició judicial.