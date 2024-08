Arrestat un home per intentar apunyalar un altre a qui volia robar

L'arma que va fer servir l'arrestat. Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han detingut un individu de 49 anys per intentar apunyalar un altre home a qui pretenia robar a l'interior d'un establiment 24 hores de Múrcia , segons han informat fonts del cos en un comunicat.

En concret, l'individu de nacionalitat espanyola va ser arrestat per la presumpta comissió d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en mostrar un ganivet a la víctima amb intenció de robar-li els diners, a més d'intentar agredir-lo per no accedir a les seves pretensions .

La Sala Cimacc 091 de la Policia Nacional va rebre una trucada alertant que un home hauria exhibit un ganivet a un altre home en un establiment 24 hores de la ciutat de Múrcia amb la intenció de robar-lo i agredir-lo. Per aquest motiu, diverses patrulles es van desplaçar al lloc de manera immediata.

Els agents van observar només arribar a l'individu portant el ganivet i amenaçant la víctima, per la qual cosa van procedir amb la màxima celeritat possible a interceptar-lo i aturar-lo per evitar que aconseguís consumar l'agressió.

L'individu va oposar una gran resistència a la detenció i va mostrar una forta agressivitat i violència. Tot i això, finalment va ser detingut pels agents, que van intervenir el ganivet.

Un cop controlada la situació, els agents es van entrevistar amb un testimoni que els va manifestar que el detingut era al lloc més de dues hores abalançant-se sobre els clients que intentaven accedir al comerç, intimidant i exigint que els donessin diners.

Així, el testimoni va observar que un home sortia del comerç i, en aquell moment, l?agressor li va demanar alguna cosa. La víctima es va negar, motiu pel qual l'individu va esgrimir un ganivet abalançant-se sobre ell i intentant apunyalar-lo.

Els agents van constatar aquests fets quan es van poder entrevistar amb la víctima, que va explicar que l'agressor, a més, li va proferir amenaces de mort si no li lliurava tot el que portés.

Per tot l'exposat anteriorment, els agents de la Policia Nacional van procedir a la detenció de l'autor del robatori amb violència i intimidació a qui consten 31 detencions per la comissió de tota mena de delictes havent estat detingut aquest any fins a 23 ocasions. Va ser posat a disposició judicial, on es va establir el seu immediat ingrés a la presó.